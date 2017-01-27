К уборке снега в Киеве привлекли более 570 единиц техники

Так, по состоянию на 9:00 27 января для расчистки улично-дорожной сети столицы от снега задействованы 577 единиц спецтехники и 6030 человек. Кроме того, вывезено 638 ​​тонн снега и использовано почти 1474 тонн песчано-соляной смеси.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Также синоптики сообщили, что 27 января в столице будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром и днем ​​снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура днем ​​1-3° мороза.