К уборке снега в Киеве привлекли более 570 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, для расчистки улично-дорожной сети столицы от снега задействованы 577 единиц спецтехники и 6030 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, по состоянию на 9:00 27 января для расчистки улично-дорожной сети столицы от снега задействованы 577 единиц спецтехники и 6030 человек. Кроме того, вывезено 638 тонн снега и использовано почти 1474 тонн песчано-соляной смеси.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Также синоптики сообщили, что 27 января в столице будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром и днем снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура днем 1-3° мороза.