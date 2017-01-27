До прибирання снігу в Києві залучено більше 570 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, для розчищення вулично-дорожньої мережі столиці від снігу задіяно 577 одиниць спецтехніки та 6030 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, станом на 9:00 27 січня для розчищення вулично-дорожньої мережі столиці від снігу задіяно 577 одиниць спецтехніки та 6030 осіб. Окрім того, вивезено 638 тонн снігу та використано майже 1474 тонни піщано-соляної суміші.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Також синоптики повідомили, що 27 січня в столиці буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці та вдень сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.