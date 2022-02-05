В Польшу прибыли первые американские военные
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Польшу в аэропорт Ясенка возле Жешува, самолетом прибыла первая группа военных Вооруженных сил США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РАР.
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Пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии ВС Польши Пшемыслав Липчинский сообщил, что в Польшу прибыла часть командования американских солдат.
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"Мы готовы принять союзническую поддержку. Мы ждем на наших союзников, провели переговоры, согласования с американской стороной. Сотрудничество происходит очень хорошо", - сообщил Липчинский.
Еще один крупный транспортный самолет с военными США ожидается сегодня, в воскресенье, 6 февраля.
Как ранее сообщал УНН, со следующей недели Польша начнет поставки оружия до Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами.