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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 37409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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До Польщі прибули перші американські військові

До Польщі прибули перші американські військові

Київ • УНН

 • 17244 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Польщі в аеропорт Ясенка біля Жешува, літаком прибула перша група військових збройних сил США. Про це повідомляє УНН з посиланням на РАР.

Деталі

Прес-секретар 18-ї механізованої дивізії ЗС Польщі Пшемислав Липчинський повідомив, що до Польщі прибула частина командування американських солдатів.

Цитата

«Ми готові ухвалити союзницьку підтримку. Ми чекаємо на наших союзників, провели переговори, погодження з американською стороною. Співпраця відбувається дуже добре», – повідомив Липчинський.

Ще один великий транспортний літак з військовими США очікується сьогодні, у неділю, 6 лютого.

Як раніше повідомляв УНН, з наступного тижня Польща розпочне постачання зброї до України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спілкування із журналістами.

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