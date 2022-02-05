До Польщі прибули перші американські військові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До Польщі в аеропорт Ясенка біля Жешува, літаком прибула перша група військових збройних сил США. Про це повідомляє УНН з посиланням на РАР.
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Прес-секретар 18-ї механізованої дивізії ЗС Польщі Пшемислав Липчинський повідомив, що до Польщі прибула частина командування американських солдатів.
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«Ми готові ухвалити союзницьку підтримку. Ми чекаємо на наших союзників, провели переговори, погодження з американською стороною. Співпраця відбувається дуже добре», – повідомив Липчинський.
Ще один великий транспортний літак з військовими США очікується сьогодні, у неділю, 6 лютого.
Як раніше повідомляв УНН, з наступного тижня Польща розпочне постачання зброї до України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спілкування із журналістами.