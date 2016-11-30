В полицию поступило сообщение о заминировании здания в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Одессе полиция проверяет сообщение о заминировании здания на улице Средняя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня, в 16.02, на электронный адрес ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что в здании по ул. Средняя, 83-а, заложено взрывное устройство.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Сейчас проверка продолжается.