До поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Одесі поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі на вулиці Середня. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні, о 16.02, на електронну адресу ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що в будівлі по вул. Середня, 83-а, закладено вибуховий пристрій.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-вибухотехніки.
Наразі перевірка триває.