До поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі в Одесі

Сьогодні, о 16.02, на електронну адресу ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що в будівлі по вул. Середня, 83-а, закладено вибуховий пристрій.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-вибухотехніки.

Наразі перевірка триває.