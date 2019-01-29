В Мелитопольское отделение полиции поступило заявление об исчезновении капитана судна "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Национальная полиция в результате проверки информации об исчезновении Владимира Горбенко выяснила, что в Мелитопольский отделения полиции обратился его брат с заявлением об исчезновении. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии корреспонденту УНН.
"В Мелитопольский отдела полиции ГУНП в Запорожской области обратился брат капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко с заявлением о его исчезновении. Сейчас данная информация проверяется", - сказал Тракало.
Как сообщал УНН, Национальная полиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. При этом спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
Напомним, адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести - с субботы, 26 января, он не выходит на связь.