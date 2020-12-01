В Киев метеорологическая зима еще не пришла - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Метеорологическая зима в Киев не пришла, потому что еще нет устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже нуля градусов. Об этом в комментарии УНН сказала начальница отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.
"Нет, метеорологическая зима в Киев не пришла, потому что еще нет устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже нуля градусов. В течение недели об этом еще рано говорить, должен быть устойчивый переход, а там, если будет какое-то колебание температуры - это еще не будет устойчивого перехода. Поэтому в ближайшее время мы пока не видим этого. Вообще-то прогнозы, чтобы получать истинный результат, нужно смотреть на 3-5 суток, а больше - загадывать просто нельзя. В течение этих 3-5 дней еще, по нашему мнению, еще зима не наступит", - сказала Елена Донич.
Напомним, первый снег в Киеве появился на 5 дней позже, чем обычно.