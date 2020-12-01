До Києва метеорологічна зима ще не прийшла - метеорологи

“Ні, метеорологічна зима до Києва не прийшла, тому що ще немає стійкого зниження середньодобової температури нижче нуля градусів. Впродовж тижня про це ще рано казати, повинен бути стійкий перехід, а там, якщо буде якесь коливання температури - це ще не буде стійкого переходу. Тому найближчим часом ми поки що не бачимо цього. Взагалі-то прогнози, щоб отримувати правдивий результат, потрібно дивитися на 3-5 діб, а більше - загадувати просто не можна. Впродовж цих 3-5 днів ще, на нашу думку, ще зима не наступить”, - сказала Олена Доніч.

Нагадаємо, перший сніг у Києві з’явився на 5 днів пізніше, ніж зазвичай.