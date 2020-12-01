До Києва метеорологічна зима ще не прийшла - метеорологи

До Києва метеорологічна зима ще не прийшла - метеорологи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Метеорологічна зима до Києва не прийшла, тому що ще немає стійкого зниження середньодобової температури нижче нуля градусів. Про це у коментарі УНН сказала начальниця відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Доніч.
“Ні, метеорологічна зима до Києва не прийшла, тому що ще немає стійкого зниження середньодобової температури нижче нуля градусів. Впродовж тижня про це ще рано казати, повинен бути стійкий перехід, а там, якщо буде якесь коливання температури - це ще не буде стійкого переходу. Тому найближчим часом ми поки що не бачимо цього. Взагалі-то прогнози, щоб отримувати правдивий результат, потрібно дивитися на 3-5 діб, а більше - загадувати просто не можна. Впродовж цих 3-5 днів ще, на нашу думку, ще зима не наступить”, - сказала Олена Доніч.
Нагадаємо, перший сніг у Києві з’явився на 5 днів пізніше, ніж зазвичай.