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До конца года начнет работу репозитарий академических текстов

До конца года начнет работу репозитарий академических текстов

Киев • УНН

 • 8102 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Первый этап работы Национального репозитария академических текстов начнется до конца года и будет способствовать выявлению академического плагиата. Об этом сообщил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрей Шевцов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

Создание репозитария начнется с систематизации текстов диссертаций, которые сейчас находятся в сфере использования УкрИНТЭИ. В итоге на ресурсе будут собраны образовательные и научные тексты в том виде, в котором они подвергаются обработке, просмотру и сравнению.

“Будет несколько режимов доступа, по меньшей мере два: открытый и ограниченный, который будет устанавливаться в соответствии с действующим законодательством, ведь репозитарий содержит научные труды для служебного пользования, с грифом „секретно“, ограниченные авторскими правами и тому подобное. Однако мы надеемся на возможность отслеживать плагиат во всех академических текстах”, — отметил А.Шевцов.

По его словам, рабочей группой уже подготовлен проект Положения о национальном репозитарии академических текстов, где указаны ключевые характеристики будущего ресурса. В частности, предполагается, что это будет распределенная электронная база данных, которая будет состоять из центральной и локальных частей — репозитариев высших учебных заведений и других институциональных участников репозитария.

“На ресурсе мы будем размещать академические тексты научного, научно-технического и образовательного характера, квалификационные работы соискателей высшего образования, диссертации. Последние два вида работ как раз позволят сформировать ту базу данных, которая наиболее необходима для проверки на плагиат. Однако в Положении четко прописано, что ресурсы Национального репозитария станут вспомогательным средством для экспертизы академических текстов на заимствование. Окончательный вывод все равно остается за экспертами”, — рассказал глава департамента.

А.Шевцов отметил, что в базу будут попадать не все тексты, ведь часть будет оставаться на локальных серверах, часть будет выходить в печатном виде. Поэтому в репозитарии также будет вестись реестр академических текстов, содержащий описание издания или статьи. Спустя время этот реестр станет основой для разработки наукометрической базы данных и определения индекса цитирования.

“Вопрос создания собственной наукометрической базы данных является чрезвычайно актуальным для нас и мы хотим, чтобы ее уровень был не ниже, чем в Web of Science или Scopus. Должны сразу взять высокую планку и создать систему, которая будет валидной. И тогда мы сможем перейти к тому, чтобы пересмотреть существующую систему перечня профессиональных журналов”, — пояснил директор департамента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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