В девятый пакет санкций ЕС против рф попало 5 партий, 169 компаний и 3 банка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В девятый пакет санкций против россии, который согласован ЕС, попали 5 российских политических партий, 169 компаний, три банка и четыре пропагандистских телеканала. Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«На самом деле, это соответствует действительности. Этот пакет до сих пор сложно согласовывался по нескольким причинам. Во-первых, в пакет включено несколько блоков – это секторальные санкции, и так называемые персональные. Я начну с персональных – это представители и российской госдумы, физические лица, компании и представители военного сектора, лица, причастные к координации хищения зерна, представители российских элит, члены правительства, губернаторы. Что заслуживает особого внимания – 5 российских политических партий. То есть это основные партии, которые представлены в государственной думе. Судьи конституционного суда и все такое», - рассказал Ченцов.
Детали
По его словам, будут введены санкции против лиц, причастных к похищению людей, в частности детей, к похищению украинской продукции, лица, причастные к российской пропаганде, в частности включены как представители, так и непосредственно каналы: «НТВ-Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал».
«Такие одиозные фигуры, как Юрий Ковальчук (олигарх – ред.) и члены его семьи, они также в этом списке», – сказал Ченцов.
Ковальчука называют "личным банкиром" главы кремля.
Кроме того, он рассказал о секторальной части санкций.
«Что касается секторальной части, то здесь важные товары двойного использования, гражданского экспорта, которые могут использоваться для военных нужд. В данном случае наши партнеры в ЕС прислушались к нашим советам, то есть в том числе, что мы были идентифицированы на поле боя. Эти компоненты, которые поставлялись в рф до 24 февраля, или в обход санкций. Такие транзакции будут прекращены, это и химическая, и биохимическая продукция, это электроника, в том числе используемая в иранских дронах. Это также 169 компаний, которым запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК», - рассказал Ченцов.
Он отметил, что также будет запрещен экспорт, касающийся производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационные двигатели и части к ним.
«Запрещен экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд – это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров. Дополнительные банки, которые будут отключены от SWIFT: «Московский кредитный банк», «Дальневосточный банк» и «Банк регионального развития», - сказал Ченцов.
По его словам, также будут введены санкции по поддержке украинских секторов экономики. В частности, вводится запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор россии, это минералы, металлы, в частности, никель, титан.
«Объем таких инвестиций на сегодняшний день равнялся около 3 млрд евро. И это будет прекращено. Распространение на запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний, на все государственные компании», – добавил Ченцов.
Дополнение
Постоянная представительница от председательствующей в ЕС Чешской Республики Посол Эдита Хрда сообщила, что постоянные представители стран-членов при ЕС пришли к согласию вокруг девятого пакета санкций против рф, который должен быть формально утвержден по письменной процедуре.