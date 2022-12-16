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В девятый пакет санкций ЕС против рф попало 5 партий, 169 компаний и 3 банка

В девятый пакет санкций ЕС против рф попало 5 партий, 169 компаний и 3 банка

Киев • УНН

 • 593016 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В девятый пакет санкций против россии, который согласован ЕС, попали 5 российских политических партий, 169 компаний, три банка и четыре пропагандистских телеканала. Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На самом деле, это соответствует действительности. Этот пакет до сих пор сложно согласовывался по нескольким причинам. Во-первых, в пакет включено несколько блоков – это секторальные санкции, и так называемые персональные. Я начну с персональных – это представители и российской госдумы, физические лица, компании и представители военного сектора, лица, причастные к координации хищения зерна, представители российских элит, члены правительства, губернаторы. Что заслуживает особого внимания – 5 российских политических партий. То есть это основные партии, которые представлены в государственной думе. Судьи конституционного суда и все такое», - рассказал Ченцов.

Детали

По его словам, будут введены санкции против лиц, причастных к похищению людей, в частности детей, к похищению украинской продукции, лица, причастные к российской пропаганде, в частности включены как представители, так и непосредственно каналы: «НТВ-Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал».

«Такие одиозные фигуры, как Юрий Ковальчук (олигарх – ред.) и члены его семьи, они также в этом списке», – сказал Ченцов.

Ковальчука называют "личным банкиром" главы кремля.

Кроме того, он рассказал о секторальной части санкций.

«Что касается секторальной части, то здесь важные товары двойного использования, гражданского экспорта, которые могут использоваться для военных нужд. В данном случае наши партнеры в ЕС прислушались к нашим советам, то есть в том числе, что мы были идентифицированы на поле боя. Эти компоненты, которые поставлялись в рф до 24 февраля, или в обход санкций. Такие транзакции будут прекращены, это и химическая, и биохимическая продукция, это электроника, в том числе используемая в иранских дронах. Это также 169 компаний, которым запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК», - рассказал Ченцов.

Он отметил, что также будет запрещен экспорт, касающийся производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационные двигатели и части к ним.

«Запрещен экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд – это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров. Дополнительные банки, которые будут отключены от SWIFT: «Московский кредитный банк», «Дальневосточный банк» и «Банк регионального развития», - сказал Ченцов.

По его словам, также будут введены санкции по поддержке украинских секторов экономики. В частности, вводится запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор россии, это минералы, металлы, в частности, никель, титан.

«Объем таких инвестиций на сегодняшний день равнялся около 3 млрд евро. И это будет прекращено. Распространение на запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний, на все государственные компании», – добавил Ченцов.

Дополнение

Постоянная представительница от председательствующей в ЕС Чешской Республики Посол Эдита Хрда сообщила, что постоянные представители стран-членов при ЕС пришли к согласию вокруг девятого пакета санкций против рф, который должен быть формально утвержден по письменной процедуре.

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