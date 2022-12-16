До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти рф потрапило 5 партій, 169 компаній та 3 банки

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«Так, насправді це відповідає дійсності. Цей пакет досі складно узгоджувався з декількох причин. По-перше, до пакету включено кілька блоків – це секторальні санкції, і так звані персональні. Я почну з персональних – це представники і російської держдуми, фізичні особи, компанії та представники військового сектору, особи, які були причетні до координації розкрадання зерна, представники російських еліт, члени уряду, губернатори. Що заслуговує на особливу увагу – 5 російських політичних партій. Тобто, це основні партії, які представлені у державній думі. Судді конституційного суду і таке інше», - розповів Ченцов.

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За його словами, буде введено санкції проти осіб, які причетні до викрадення людей, зокрема дітей, до викрадення української продукції, особи, які причетні до російської пропаганди, зокрема включені як представники, так і безпосередньо канали: «НТВ-Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал».

«Такі одіозні фігури, як Юрій Ковальчук (олігарх – ред.) і члени його родини, вони також у цьому списку», - сказав Ченцов.

Ковальчука називають "особистим банкіром" глави кремля.

Окрім того, він розповів, про секторальну частину санкцій.

«Що стосується секторальної частини, то тут важливі товари подвійного використання, цивільного експорту, які можуть використовуватися для воєнних потреб. У даному випадку наші партнери в ЄС прислухалися до наших порад, тобто в тому числі, що нами було ідентифіковано на полі бою. Оці компоненти, які поставлялися у рф до 24 лютого, чи в обхід санкцій. Такі транзакції будуть припинені, це і хімічна, і біохімічна продукція, це електроніка, зокрема та, яка використовується в іранських дронах. Це також 169 компаній, яким заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК», - розповів Ченцов.

Він зазначив, що також буде заборонений експорт, який стосується виробництва товарів в авіаційній, космічній промисловості, включаючи авіаційні двигуни та частини до них.

«Заборонений експорт суто цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб – це цивільні безпілотні апарати, ноутбуки, верстати, навігація, GPS, радіо, тобто всього понад 20 груп товарів. Додаткові банки, які буде відключено від SWIFT: «Московський кредитний банк», «Далекосхідний банк» та «Банк регіонального розвитку», - сказав Ченцов.

За його словами, також будуть введені санкції для підтримки українських секторів економіки. Так, вводиться заборона на інвестиції в гірничовидобувний сектор росії, це мінерали, метали, зокрема, нікель, титан.

«Обсяг таких інвестицій на сьогодні дорівнював близько 3 млрд євро. І це буде припинено. Поширення на заборону на участь громадян ЄС в наглядових радах російських компаній, на всі державні компанії», - додав Ченцов.

Доповнення

Постійна представниця від головуючої в ЄС Чеської Республіки Посол Едіта Хрда повідомила, що постійні представники країн-членів при ЄС дійшли згоди навколо дев'ятого пакета санкцій проти рф, який має бути формально затверджений за письмовою процедурою.