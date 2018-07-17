К Черному морю добраться станет вдвое легче
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. ПАО "Укрзализныця" назначила в июле дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Об этом написал в Facebook и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
“„Укрзализныця“ откликнулась на повышение спроса на железнодорожные перевозки в направлении черноморских курортов Одесской области и назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов в июле”, — заявил Евгений Кравцов.
Поезд № 228/227 Одесса — Львов осуществит рейсы из Одессы 21 и 23 июля.
Отправление в 23:29 и прибытие во Львов в 11:52. Обратно из Львова поезд отправится 22 и 24 июля в 20:40 и прибудет в Одессу в 09:12. Поезд следует через станции Раздольная, Подольск, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь.
Поезд № 221/222 Киев — Одесса отправится из Киева 21, 22 и 23 июля в 13:22 и прибудет в Одессу в 23:08. В обратном направлении из Одессы поезд отправится 21, 22 и 23 июля в 23:48 и прибудет в Киев в 09:16. Поезд следует через станции Козятин, Винница, Жмеринка.
Напомним, в летний сезон 2018 “Укрзализныця” вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев — Бердянск.