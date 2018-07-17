До Чорного моря дістатися стане удвічі легше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” призначила у липні додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Про це написав у Facebook в. о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.
“„Укрзалізниця“ відгукнулася на підвищення попиту на залізничні перевезення в напрямку чорноморських курортів Одеської області та призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова в липні”, — заявив Євген Кравцов.
Поїзд № 228/227 Одеса — Львів здійснить рейси з Одеси 21 та 23 липня.
Відправлення о 23:29 та прибуття до Львову о 11:52. Зворотно зі Львова поїзд вирушить 22 та 24 липня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12. Поїзд слідує через станції Роздільна, Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль.
Поїзд № 221/222 Київ — Одеса відправиться з Києва 21, 22 та 23 липня о 13:22 та прибуде до Одеси о 23:08. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушить 21, 22 та 23 липня о 23:48 та прибуде до Києва о 09:16. Поїзд слідує через станції Козятин, Вінниця, Жмеринка.
Нагадаємо, у літній сезон 2018 року “Укрзалізниця” вдвічі збільшила кількість рейсів поїзда Київ — Бердянськ.