В "Борисполь" прилетели еще 400 человек из Турции, Египта и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За прошедшие сутки международный аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с 400 пассажирами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Пограничники... оформили на въезд более 400 пассажиров, прибывших этими самолетами", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела обнаружено не было.
Также пограничники сообщили, что почти все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.
Сообщается, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины почти 16 000 человек.
Напомним, ранее на этой неделе в "Борисполь" прибыли авиарейсы из Амстердама и Афин, которыми вернули около 300 человек.