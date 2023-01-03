В Беларусь прилетел самолет, который прилетал перед вторжением

Детали

По информации мониторинговой группы, около 10-ти вечера на аэродроме в Мачулищах приземлился борт ДРЛО Ил-76 А-50У с регистрационным номером RF-50608. В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

Напомним

Белорусская мониторинговая группа “Белорусскі Гаюн” сообщала, что вооруженные силы РБ и РФ будут проводить учения на белорусских военных полигонах минимум до 8 января.