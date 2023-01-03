До Білорусі прилетів літак, який прилітав перед вторгненням

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За інформацією моніторингової групи, близько 10-тої вечора на аеродромі у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608. Попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Білоруська моніторингова група “Білоруські Гаюн” повідомляла, що збройні сили РБ та РФ проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 8 січня.