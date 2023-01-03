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До Білорусі прилетів літак, який прилітав перед вторгненням

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Білоруська моніторингова група “Білоруські Гаюн” повідомила, що в аеродромі у Мачулищах приземлився російський літак, який востаннє був там перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, передає УНН.

До Білорусі прилетів літак, який прилітав перед вторгненням

Деталі

За інформацією моніторингової групи, близько 10-тої вечора на аеродромі у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608. Попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Білоруська моніторингова група “Білоруські Гаюн” повідомляла, що збройні сили РБ та РФ проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 8 січня.

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