В Киевский и Николаевской областях правоохранители разоблачили мощную сеть подпольных табачных фабрик производства сигарет. Организаторы нелегального бизнеса получали до 30 миллионов гривен прибыли в месяц. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, организовали "бизнес" двое жителей Одессы и Николаева в 2021 году и привлекли в качестве партнеров не менее 10 участников. Каждый из них отвечал за свое направление деятельности: контроль за производством и складами хранения, подбор персонала, рынок сбыта, коммуникация с клиентами, администрирование сайтов и телеграмм-каналов, логистика поставок фальсификата, ведение бухгалтерии, меры конспирации.

Сеть подпольных табачных фабрик находилась в промышленных зонах на территории Киевской и Николаевской областей. Все они были оборудованы промышленными линиями с полным циклом производства с мощностями до 80 тысяч пачек в сутки. Персонал, жители разных регионов Украины, работали сменами. Участники преступной организации обеспечивали им необходимые условия для проживания, доставляли к подпольным производствам, и перед сменой забирали мобильные телефоны. Подпольные фабрики были оснащены камерами видеонаблюдения и автономными источниками электроснабжения - сообщили в Нацполиции.

Далее готовая продукция доставлялась на склады в Одесской, Николаевской, Киевской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, с которых оптовыми партиями реализовывалась физическим и юридическим лицам. Для проведения расчетов члены преступной организации использовали банковские счета, открытые на подставных лиц.

В Нацполиции уточнили, что значительная часть сигарет сбывалась под видом торговых марок, правообладателями которых являются международные компании-производители, в частности из США, Великобритании и Нидерландов. Только одной из компаний нанесен ущерб в сфере интеллектуальной собственности более чем на два миллиона гривен.

"Табачный "бизнес" приносил его организаторам до 30 миллионов гривен прибыли в месяц, при этом они не платили никаких налогов. Поэтому бюджет недополучал около шести миллионов гривен в месяц. Часть преступных средств вкладывали в развитие нелегального дела, остальные - тратили на приобретение недвижимости, автомобилей и свою комфортную жизнь", - добавили в Нацполиции.

Открыто уголовное производство по фактам создания преступной организации, незаконного изготовления подакцизных товаров, незаконного использования товарного знака, отмывания доходов.

12 фигурантов получили подозрения, двое из них задержаны. Во время обысков изъято продукции и промышленные линии для производства более чем на один миллион долларов.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

"В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе", - отметил Рувин.