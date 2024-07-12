Киев • УНН
До 25 российских управляемых авиабомб ежедневно падают на громаду Волчанска в Харьковской области. В результате очередного обстрела 11 июля погибли 3 гражданских и еще 8 получили ранения.
В Волчанской громаде Харьковщины полицейские продолжают эвакуацию гражданских жителей, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны вражеской российской армии. Об этом рассказывается в сюжете, который распространили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
Полицейские продолжают выполнять обязанности в постоянно обстреливаемой Волчанской громаде Харьковской области - осматривают место происшествия после очередного обстрела, документируют российские военные преступления, при необходимости тушат пожары, в сотрудничестве с волонтерами занимаются эвакуацией людей, животных, оказывают домедицинскую помощь пострадавшим.
11 июля их вызвали в поселок Белый Колодец, который утром обстреляли россияне: три вражеские управляемые авиабомбы попали по жилым домам, разбили дома, перебили линии электропередачи.
Пока следователи и полицейские офицеры общины выясняли, есть ли раненые, документировали последствия попаданий, начали тлеть и разгораться дрова.
Под жарким солнцем мог вспыхнуть сильный пожар. Не раздумывая, правоохранители начали подручными средствами - землей, песком тушить огонь. Им помогали местные жители, которые принесли воды из колодца
В то же время мужчине, который передвигается на костылях, полиция оказала медицинскую помощь. У пострадавшего незначительные осколочные ранения.
По словам начальника сектора реагирования патрульной полиции в Волчанске Алексея Харьковского, после обстрела согласились выехать две семьи. Он сообщил, что в Белом Колодце, где до войны проживали около 4 тыс. жителей, а сейчас проживает около 400 человек, детей не осталось. Последние семьи с детьми были вывезены около трех недель назад.
Сейчас мы будем эвакуировать детей из сел, которые расположены дальше от линии фронта
Вечером 11 июля российские военные снова нанесли авиаудары по поселку Белый Колодец. В результате попадания вражеских КАБов погибли трое, получили ранения восемь гражданских лиц.
Напомним
Шесть человек подорвались на российской растяжке во время эвакуации в селе Старица Волчанской громады Харьковской области. У троих из них взрывные ранения, а у троих - острая реакция на стресс.
В Волчанске зафиксированы единичные передвижения россиян, враг пытается восстановить боеготовность - ОТГВ "Харьков"6 июля 2024, 09:45 • 31151 просмотр