В Волчанской громаде Харьковщины полицейские продолжают эвакуацию гражданских жителей, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны вражеской российской армии. Об этом рассказывается в сюжете, который распространили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

Полицейские продолжают выполнять обязанности в постоянно обстреливаемой Волчанской громаде Харьковской области - осматривают место происшествия после очередного обстрела, документируют российские военные преступления, при необходимости тушат пожары, в сотрудничестве с волонтерами занимаются эвакуацией людей, животных, оказывают домедицинскую помощь пострадавшим.

11 июля их вызвали в поселок Белый Колодец, который утром обстреляли россияне: три вражеские управляемые авиабомбы попали по жилым домам, разбили дома, перебили линии электропередачи.

Пока следователи и полицейские офицеры общины выясняли, есть ли раненые, документировали последствия попаданий, начали тлеть и разгораться дрова.

Под жарким солнцем мог вспыхнуть сильный пожар. Не раздумывая, правоохранители начали подручными средствами - землей, песком тушить огонь. Им помогали местные жители, которые принесли воды из колодца - говорится в сообщении.

В то же время мужчине, который передвигается на костылях, полиция оказала медицинскую помощь. У пострадавшего незначительные осколочные ранения.

По словам начальника сектора реагирования патрульной полиции в Волчанске Алексея Харьковского, после обстрела согласились выехать две семьи. Он сообщил, что в Белом Колодце, где до войны проживали около 4 тыс. жителей, а сейчас проживает около 400 человек, детей не осталось. Последние семьи с детьми были вывезены около трех недель назад.

Сейчас мы будем эвакуировать детей из сел, которые расположены дальше от линии фронта - рассказал Алексей Харьковский.

Вечером 11 июля российские военные снова нанесли авиаудары по поселку Белый Колодец. В результате попадания вражеских КАБов погибли трое, получили ранения восемь гражданских лиц.

Напомним

Шесть человек подорвались на российской растяжке во время эвакуации в селе Старица Волчанской громады Харьковской области. У троих из них взрывные ранения, а у троих - острая реакция на стресс.

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