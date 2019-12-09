До 11 лет осужден мужчина, который после убийства своего знакомого расчленил его тело

“Досудебным расследованием, которое под процессуальным руководством прокуратуры области осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что в марте прошлого года между осужденным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления”, — указано в сообщении правоохранителей.

В прокуратуре также добавили, что: “Понимая последствия содеянного, убийца решил скрыть следы преступления и с помощью кухонного ножа, хозяйственного топора и ножовки расчленил тело потерпевшего на отдельные части, которые выбросил в мусорные баки и городской пруд”.

Еще один фрагмент тела были обнаружены во время обыска по месту жительства осужденного.

Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Приговором Хмельницкого горрайонного суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Как писал УНН ранее, в Запорожье мужчина убил малознакомого женщину и лег спать, а на следующий день — расчленил ее.