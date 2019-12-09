До 11 років засуджено чоловіка, який після вбивства свого знайомого розчленував його тіло

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Працівниками прокуратури Хмельницької області у суді доведено вину 38-річного мешканця міста Красилів у вчиненні умисного вбивства, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури регіону.

“Досудовим розслідуванням, яке за процесуального керівництва прокуратури області здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що у березні минулого року між засудженим та потерпілим виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс своєму опоненту ножові поранення в область грудної клітини. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці злочину”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

У прокуратурі також додали, що: “Розуміючи наслідки скоєного, вбивця вирішив приховати сліди злочину та за допомогою кухонного ножа, господарської сокири та ножівки розчленував тіло потерпілого на окремі частини, які викинув у сміттєві баки та міський ставок”.

Ще один фрагмент тіла було виявлено під час обшуку за місцем проживання засудженого.

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Як писав УНН раніше, у Запоріжжі чоловік вбив малознайому жінку та ліг спати, а наступного дня — розчленував її.

Українські Національні Новини

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