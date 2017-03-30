К 1-у апреля в школах и детсадах в Балаклее заменят поврежденные окна

"Для проведения работ в учреждениях образования 29 марта поступило 230 окон, 30 марта ожидается поставка еще 1000 окон для замены поврежденных на ул. Арсенальной. Еще 500 окон поступит в Балаклею 31 марта. Их будут устанавливать в поселке Нефтяников. Об этом сообщили в Балаклейской РГА по результатам заседания областного штаба по строительству и восстановлению зданий и сооружений, подвергшихся разрушению во время чрезвычайной ситуации в военной части А1352", - отмечается в сообщении и добавляется, что "по информации, которая была озвучена на заседании, работы по установке окон в школах и детсадах планируют завершить до 1 апреля. Также продолжается восстановление поврежденных кровель зданий социальной сферы и жилого фонда".

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Все компании должны оперативно приступить к выполнению поставленных задач, для этого есть все необходимые ресурсы, - отметил заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко на специальном заседании.

Он напомнил, что 29 марта правительством было выделено 100 млн грн на проведение восстановительных работ в Балаклейском районе.

В свою очередь председатель Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский отметил, что вместе с восстановительными работами начинается наведение чистоты и порядка в районе, и призвал приобщаться к этому процессу не только сотрудников коммунальных предприятий, но и всех жителей.

После завершения заседания Е.Шахненко и С.Масельський посетили объекты, где продолжаются восстановительные работы, и пообщались с жителями поселка Нефтяников и ул. Арсенальной.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.