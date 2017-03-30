К 1-у апреля в школах и детсадах в Балаклее заменят поврежденные окна

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43629 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103164 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158350 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117261 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117036 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112863 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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К 1-у апреля в школах и детсадах в Балаклее заменят поврежденные окна

К 1-у апреля в школах и детсадах в Балаклее заменят поврежденные окна

Киев  •  УНН

 • 7822 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Местные власти планируют до 1 апреля заменить поврежденные окна в школах и детсадах Балаклее, пострадавших в результате взрывов боеприпасов во время чрезвычайной ситуации в военной части А1352. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации, передает УНН.

"Для проведения работ в учреждениях образования 29 марта поступило 230 окон, 30 марта ожидается поставка еще 1000 окон для замены поврежденных на ул. Арсенальной. Еще 500 окон поступит в Балаклею 31 марта. Их будут устанавливать в поселке Нефтяников. Об этом сообщили в Балаклейской РГА по результатам заседания областного штаба по строительству и восстановлению зданий и сооружений, подвергшихся разрушению во время чрезвычайной ситуации в военной части А1352", - отмечается в сообщении и добавляется, что "по информации, которая была озвучена на заседании, работы по установке окон в школах и детсадах планируют завершить до 1 апреля. Также продолжается восстановление поврежденных кровель зданий социальной сферы и жилого фонда".

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Все компании должны оперативно приступить к выполнению поставленных задач, для этого есть все необходимые ресурсы, - отметил заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко на специальном заседании.

Он напомнил, что 29 марта правительством было выделено 100 млн грн на проведение восстановительных работ в Балаклейском районе.

В свою очередь председатель Балаклейской районной государственной администрации Степан Масельский отметил, что вместе с восстановительными работами начинается наведение чистоты и порядка в районе, и призвал приобщаться к этому процессу не только сотрудников коммунальных предприятий, но и всех жителей.

После завершения заседания Е.Шахненко и С.Масельський посетили объекты, где продолжаются восстановительные работы, и пообщались с жителями поселка Нефтяников и ул. Арсенальной.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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