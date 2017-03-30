До 1-го квітня у школах та дитсадках Балаклії замінять пошкоджені вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Місцева влада планує до 1 квітня замінити пошкоджені вікна у школах та дитсадках Балаклії, які постраждали внаслідок вибухів боєприпасів під час надзвичайної ситуації у військовій частині А1352. Про це йдеться у повідомлені, опублікованому на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації, передає УНН.
“Для проведення робіт у закладах освіти 29 березня надійшло 230 вікон, 30 березня очікується поставка ще 1000 вікон для заміни пошкоджених на вул. Арсенальній. Ще 500 вікон надійде в Балаклію 31 березня. Їх встановлюватимуть у селищі Нафтовиків. Про це повідомили в Балаклійській РДА за результатами засідання обласного штабу з будівництва та відновлення будівель та споруд, які зазнали руйнації під час надзвичайної ситуації у військовій частині А1352”, — зазначається у повідомленні і додається, що “за інформацією, яка була озвучена на засіданні, роботи зі встановлення вікон у школах та дитсадках планують завершити до 1 квітня. Також триває відновлення пошкоджених покрівель будівель соціальної сфери та житлового фонду”.
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Усі компанії повинні оперативно взятися до виконання поставлених завдань, для цього є всі необхідні ресурси, — наголосив заступник голови Харківської ОДА Євгеній Шахненко на спеціальному засіданні.
Він нагадав, що 29 березня урядом було виділено 100 мільйонів гривень на проведення відновлювальних робіт в Балаклійському районі.
В свою чергу голова Балаклійської районної державної адміністрації Степан Масельський зазначив, що разом із відновлювальними роботами розпочинається наведення чистоти та ладу в районі, й закликав долучатися до цього процесу не лише співробітників комунальних підприємств, а й усіх мешканців.
Після завершення засідання Є.Шахненко та С.Масельський відвідали об’єкти, де тривають відновлювальні роботи, та поспілкувалися з жителями селища Нафтовиків та вул. Арсенальної.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.