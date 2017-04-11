"ДНР" передала Украине еще 14 заключенных - офис омбудмена

"Еще 14 человек, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке", - написал он.

Также он отметил, что всего вывезено из Донецка за 2 года 147 человек.

Как сообщал УНН, в Омбудсмена ожидают передаче осужденных из Крыма в ближайшее время .