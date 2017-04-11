"ДНР" передала Україні ще 14 ув’язнених - офіс омбудмена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня.УНН. Так звана "ДНР" передала Україні ще 14 в'язнів. Про це повідомив керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ще 14 осіб, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерия Лутковская сьогодні забрала із місць ув'язнення в Донецьку", - написав він.
Також він зазначив, що всього вивезено з Донецьку за 2 роки 147 осіб.
Як повідомляв УНН, в Омбудсмена очікують на передачу засуджених з Криму найближчим часом.