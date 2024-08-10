Днепропетровская область: Никополь и район подверглись атакам рф дронами и артиллерией, двое пострадавших
Киев • УНН
Агрессор атаковал Никопольский район Днепропетровщины дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Два человека пострадали, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар.
В Днепропетровской области российские войска с вечера атаковали Никопольский район дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Два человека пострадали, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
С вечера и до утра агрессор продолжал атаковать Никопольщину. На райцентр, Червоногригорьевскую и Мировскую громады направил дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Два человека пострадали, изувечен многоквартирный дом. Произошел пожар
На остальной территории области, по его словам, обошлось без прилетов.
У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина9 августа 2024, 19:44 • 36037 просмотров