Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона внедряться не будет - Кузин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине для стимуляции людей вакцинироваться “красная” зона внедряться не будет. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.
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“Красная” зона находит применение только по эпидемическим показаниям. Для стимуляции людей вакцинироваться “красная” зона не будет внедряться. Такой вопрос не будет рассматриваться”, — заявил Кузин.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, — более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.