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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона впроваджуватися не буде – Кузін

Київ • УНН

 • 21564 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні для стимуляції людей вакцинуватися “червона” зона впроваджуватися не буде. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає УНН.

Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона впроваджуватися не буде – Кузін

Цитата

“Червона” зона застосувується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися “червона” зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", — заявив Кузін.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, — понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, однак традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.

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