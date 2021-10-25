Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона впроваджуватися не буде – Кузін

Цитата

“Червона” зона застосувується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися “червона” зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", — заявив Кузін.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, — понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, однак традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.