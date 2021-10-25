Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона впроваджуватися не буде – Кузін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні для стимуляції людей вакцинуватися “червона” зона впроваджуватися не буде. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає УНН.
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“Червона” зона застосувується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися “червона” зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", — заявив Кузін.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, — понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, однак традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.