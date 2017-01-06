Для расчистки дорог в Запорожской области привлекли 36 единиц техники
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. Покрытие автодорог Запорожской области, которые местами заснежены, обработали противогололедными материалами. Проезд по автодорогам области обеспечен. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог области, передает УНН.
На дорогах области работают 44 дорожных работника. Задействовано 36 мощных механизмов, в том числе 23 пескоразбрасывателя, остальные - другая спецтехника.
Служба автомобильных дорог в Запорожской области обращается ко всем пользователям дорог с просьбой быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и учитывать проявления непогоды.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, в Запорожской области полностью закрыли движение на нескольких участках одной из трасс.