Для розчищення доріг на Запоріжжі залучили 36 одиниць техніки
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Покриття автодоріг Запорізької області, які місцями засніжене, обробили протиожеледними матеріалами. Проїзд по автодорогах області забезпечено. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області, передає УНН.
На дорогах області працюють 44 дорожніх працівника. Задіяно 36 потужних механізмів, в тому числі 23 піскорозкидачів, решта –інша спецтехніка.
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області звертається до всіх користувачів доріг з проханням бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху та зважати на прояви негоди.
Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов, у Запорізькій області повністю закрили рух на кількох ділянках однієї з трас.