Для рф Купянск - плацдарм для дальнейшего наступления на запад - Сухопутные войска
Киев • УНН
Российские войска продолжают нацеливаться на Купянск в Харьковской области из-за его стратегической ценности как потенциального плацдарма для наступления на запад.
Российские оккупанты не отказались от своих намерений по наступлению на Купянск в Харьковской области, ведь город может стать плацдармом для дальнейшего наступления на запад. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Враг от своих намерений по наступлению на город Купянск не отказался. Активные боевые действия на этом направлении начались в начале октября и продолжаются по сей день. За минувшие сутки на данном направлении было отражено девять вражеских атак вблизи Синьковки
По его словам, враг пытается захватить Синьковку для создания дальнейшего плацдарма для наступления непосредственно на город Купянск.
Купянск - это важный центр логистический и он может стать дальнейшим плацдармом для наступления на запад в сторону не оккупированной Украины. Кроме этого, видим, что сейчас враг перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери, которые там несет. Потери там достаточно серьезные
Дополнение
Ранее сообщалось, что оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту.
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Для рф Купянск - плацдарм для дальнейшего наступления на запад - Сухопутные войска
Российские войска продолжают нацеливаться на Купянск в Харьковской области из-за его стратегической ценности как потенциального плацдарма для наступления на запад.
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