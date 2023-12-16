Для рф Купянск - плацдарм для дальнейшего наступления на запад - Сухопутные войска

Российские оккупанты не отказались от своих намерений по наступлению на Купянск в Харьковской области, ведь город может стать плацдармом для дальнейшего наступления на запад. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Враг от своих намерений по наступлению на город Купянск не отказался. Активные боевые действия на этом направлении начались в начале октября и продолжаются по сей день. За минувшие сутки на данном направлении было отражено девять вражеских атак вблизи Синьковки - рассказал Фитьо.

По его словам, враг пытается захватить Синьковку для создания дальнейшего плацдарма для наступления непосредственно на город Купянск.

Купянск - это важный центр логистический и он может стать дальнейшим плацдармом для наступления на запад в сторону не оккупированной Украины. Кроме этого, видим, что сейчас враг перебрасывает туда резервы штурмовых батальонов и таким образом пытается компенсировать потери, которые там несет. Потери там достаточно серьезные - отметил Фитьо.

Дополнение

Ранее сообщалось, что оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту.



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