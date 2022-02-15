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Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Киев • УНН

 • 14589 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Для прохождения следующего отопительного сезона Украине необходимо 157, 9 млрд грн. Соответствующие данные размещены в пояснительной записке к законопроекту №7012-2 “О Государственном бюджете Украины”, пишет УНН.

Детали

В документе сообщили, что увеличение расходов по специальному фонду государственного бюджета посредством направления средств специального фонда в размере 239 млрд грн, полученных от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа направляется на меры по стабилизации рынка природного газа в объеме 157,9 млрд грн.

“Это позволит сформировать ресурс естественного газа для удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей, нивелировать ценовые колебания, предотвратить стремительный рост цен для потребителей, а также обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2022/2023 годов”, - говорится в документе.

Добавим

В январе этого года украинцы увеличили потребление электроэнергии на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Контекст

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. Запасы угля на складах Украины выросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%

Премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это “неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”.

В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию — не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако продолжительность перерывов в электроснабжении не должно превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе — НКРЕКП.

Украинские Национальные Новости

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