Для наступного опалювального сезону Україні необхідно 160 млрд грн

Деталі

У документі повідомили, що збільшення видатків зі спеціального фонду державного бюджету за допомогою спрямування коштів спеціального фонду у розмірі 239 млрд грн, отриманих від рентної плати за користування надрами для видобування природного газу спрямовується на заходи із стабілізації ринку природного газу в обсязі 157,9 млрд грн.

“Це дозволить сформувати ресурс природничого газу для задоволення у повному обсязі потреб українських споживачів, знівелювати цінові коливання, запобігти стрімкому зростанню цін для споживачів, а також забезпечити стале проходження опалювального сезону 2022/2023 років”, - ідеться у документі.

Додамо

У січні цього року українці збільшили споживання електроенергії на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Контекст

В Україні з початком опалювального сезону говорили про невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії. При цьому Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.

На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з’явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.

Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, Україна розпочала його імпорт, утому числі морем. Запаси вугілля на складах України зросли.

Також Україна в таких умовах зробила ставку на атомну генерацію.

Водночас, за даними Міненерго, у цьому опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло майже на 6%

Прем’єр Денис Шмигаль 15 грудня заявляв, що жодних віялових відключень споживачів від початку опалювального сезону не відбувалось. А кількагодинні відключення, які можуть мати місце в тому чи іншому місті, за його словами, — це “невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами”.

У Міненерго вказували: якщо українцям і відключають електроенергію — не через дефіцит. Єдина причина відсутності в домівках українців електропостачання є проведення планових та аварійних ремонтів оператором систем розподілення, зазначали у міністерстві.

Однак тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням, зазначали у регуляторі — НКРЕКП.