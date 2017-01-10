Для мониторинга ситуации по повышению минимальной зарплаты создадут рабочие группы

"Перед нами стоит абсолютно четкая задача - чтобы решение правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн было выполнено в полном объеме. При этом нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, по переводу людей на неполный рабочий день или, не дай Бог, сокращения. Ведь средства, необходимые для финансирования бюджетной сферы, в полном объеме заложены в Государственном бюджете на 2017 год ", - сказал П.Розенко.

Вице-премьер-министр обратился к представителям организаций профсоюзов и работодателей совместно с правительством обеспечить выполнение соответствующего решения и в негосударственном секторе экономики.

"В негосударственном секторе мы совместно с профсоюзами и работодателями должны взять под контроль ситуацию. Минимальная заработная плата работника не может быть ниже 3200 грн по каждому предприятию ", - подчеркнул он.

П.Розенко поручил сформировать аналогичные правительственной межведомственные рабочие группы в каждой области.

"Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек по должности не ниже уровня заместителя главы ОГА. Представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда должны быть туда обязательно включены ", - отметил П.Розенко.

По словам вице-премьер-министра, целью этих областных рабочих групп мгновенное реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы.

"Где не выполняется это правило, где кто-то хочет манипулировать, переводит людей на неполные ставки, мы будем иметь информацию и на эту информацию будет жесткая реакция. Каждый факт, каждая жалоба должна быть проверена ", - отметил П.Розенко.