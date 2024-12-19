Для достижения мира Украине крайне важным же единство США и ЕС - Зеленский - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул важность единства между США и ЕС для достижения мира. Зеленский планирует обсудить этот вопрос с президентом США после его инаугурации.
Для Украины крайне важно единство между США и ЕС для достижения мира. Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Нам очень нужно единство между США и ЕС. Нам нужно это очень важное единство для достижения мира. И я думаю, только вместе США и Европа действительно могут остановить путина и спасти Украину
Также он добавил, что намерен обсудить это с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.
Напомним
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о полной поддержке Украины со стороны ЕС. На заседании Евросовета обсудят Украину и ее будущее членство в ЕС.