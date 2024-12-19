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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для достижения мира Украине крайне важным же единство США и ЕС - Зеленский - Зеленский

Для достижения мира Украине крайне важным же единство США и ЕС - Зеленский - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3356 просмотра

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Президент Украины подчеркнул важность единства между США и ЕС для достижения мира. Зеленский планирует обсудить этот вопрос с президентом США после его инаугурации.

Для Украины крайне важно единство между США и ЕС для достижения мира. Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе, пишет УНН.

Детали 

Нам очень нужно единство между США и ЕС. Нам нужно это очень важное единство для достижения мира. И я думаю, только вместе США и Европа действительно могут остановить путина и спасти Украину

- сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что намерен обсудить это с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

Напомним 

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о полной поддержке Украины со стороны ЕС. На заседании Евросовета обсудят Украину и ее будущее членство в ЕС.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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