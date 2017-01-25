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Девочка из Алеппо написала открытое письмо Д.Трампу

Девочка из Алеппо написала открытое письмо Д.Трампу

Киев • УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, которую знают благодаря ее сообщению в Twitter из Алеппо во время осады, написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы", - отметила девочка.

Девочку, которая писала из Алеппо, эвакуировали. Бана вместе со всей семьей бежала из Алеппо в декабре, когда проходила эвакуация мирных жителей восточной части города. Сейчас она живет в Турции.

Девочка начала писать в Twitter в сентябре, когда войска Башара Асада при поддержке России начали наступление в контролируемую повстанцами восточную часть города. Бана описывала происходящее на английском.

Ее мать Фатима, рассказала, что Бана написала открытое письмо Д.Трампу за несколько дней до инаугурации президента, потому что она "много раз видела по телевизору":

"Дорогой Дональд Трамп,

Меня зовут Бана Алабед. Я семилетняя сирийская девочка из Алеппо.

Всю свою жизнь я прожила в Сирии, пока в декабре прошлого года я не поехала с восточный Алеппо, которое было в осаде. Я среди тех детей, которые пострадали из-за войны в Сирии.

Сейчас я живу мирно в моем новом доме в Турции. В Алеппо я ходила в школу, но ее разрушили.

Некоторые мои друзья погибли.

Я скучаю по ним, я так хотела бы, чтобы они были сейчас со мной, чтобы мы могли играть вместе. Я не могла играть в Алеппо, это был город смерти.

Сейчас, в Турции, я могу выходить на улицу и радоваться. Я могу ходить в школу, хотя я пока не начинала. Именно поэтому мир такй важен для всех, и для вас тоже.

Но миллионы сирийских детей сейчас живут не так, как я, и страдают по разным частям Сирии. Они страдают от того, что делают взрослые.

Я знаю, что вы станете президентом Америки. Пожалуйста, спасите детей и народ Сирии. Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и заслуживают жить мирно, как и вы.

Если вы мне пообещаете, что вы что-то сделаете для детей в Сирии, я буду вашим новым другом.

Надеюсь увидеть, что вы сделаете для детей в Сирии".

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