Дівчинка з Алеппо написала відкритого листа Д.Трампу

"Ви повинні щось зробити для сирійських дітей, тому що вони такі ж, як і ваші діти, і теж заслуговують жити у мирі, як і ви", - зазначила дівчинка.

Дівчинку, яка твітила з Алеппо, евакуювали. Бана разом із усією родиною втекла з Алеппо в грудні, коли проходила евакуація мирних жителів східної частини міста. Зараз вона живе в Туреччині.

Дівчинка почала дописувати у Twitter у вересні, коли війська Башара Асада за підтримки Росії почали наступ у контрольовану повстанцями східну частину міста. Бана описувала те, що відбувається англійською.

Її мати Фатіма, розповіла, що Бана написала відкритого листа Д.Трампу його за кілька днів до інавгурації президента, тому що вона "багато разів його бачила по телевізору":

"Дорогий Дональд Трамп,

Мене звуть Бана Алабед. Я семирічна сирійська дівчинка з Алеппо.

Усе своє життя я прожила в Сирії, поки у грудні минулого року я не поїхала зі східного Алеппо, яке було в облозі. Я серед тих дітей, які постраждали через війну в Сирії.

Наразі я живу мирно у моєму новому будинку в Туреччині. В Алеппо я ходила до школи, але її зруйнували.

Деякі мої друзі загинули.

Я сумую за ними, я так хотіла б, аби вони були зараз зі мною, щоб ми могли гратися разом. Я не могла бавитися в Алеппо, це було місто смерті.

Зараз, у Туреччині, я можу виходити на вулицю і радіти. Я можу ходити до школи, хоча я поки не починала. Саме тому мир такий важливий для усіх, і для вас також.

Але мільйони сирійських дітей зараз живуть не так, як я, і страждають по різних частинах Сирії. Вони страждають через те, що роблять дорослі.

Я знаю, що ви станете президентом Америки. Будь ласка, врятуйте дітей і народ Сирії. Ви повинні щось зробити для сирійських дітей, тому що вони такі ж, як і ваші діти, і заслуговують жити мирно, як і ви.

Якщо ви мені пообіцяєте, що ви щось зробите для дітей в Сирії, я буду вашим новим другом.

Сподіваюся побачити, що ви зробите для дітей в Сирії".