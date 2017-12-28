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Ребенку в Луганской области оторвало руку при попытке разобрать боеприпасы

Киев • УНН

 • 12987 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В результате взрыва в доме в с. Гончаровка Сватовского района Луганской области несовершеннолетний мальчик получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

Ребенку в Луганской области оторвало руку при попытке разобрать боеприпасы

"Вчера вечером в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением, госпитализировали несовершеннолетнего парня", - говорится в сообщении.

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Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник, в доме по месту своего проживания, получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства.

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Мальчику сделали операцию. По словам врачей, состояние пострадавшего тяжелое, но угрозы жизни пострадавшего нет.

Решается вопрос относительно квалификации события и внесения сведений в ЕРДР.

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