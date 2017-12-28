Дитині на Луганщині відірвало руку при спробі розібрати боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Внаслідок вибуху в будинку у с. Гончарівка Сватівського району Луганської області неповнолітній хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кінцівки та травми живота та був госпіталізований до лікарні. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.
“Учора ввечері до Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до лікарні, з тілесним ушкодженням, госпіталізовано неповнолітнього хлопця”, — йдеться у повідомленні.
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Співробітники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які виїхали на місце події, встановили, що школяр, у будинку за місцем свого мешкання, отримав тілесні ушкодження від вибуху великокаліберного набою, який він намагався розпилити за допомогою частини наждачного кругу. З місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою.
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Хлопчику проведена операція. За словами лікарів, стан потерпілого тяжкий, але загрози життю потерпілого немає.
Вирішується питання, щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.