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Дети погибших участников АТО посетили оздоровительный лагерь в Болгарии

Дети погибших участников АТО посетили оздоровительный лагерь в Болгарии

Киев  •  УНН

 • 52576 просмотра

КИЕВ.20 июня. УНН. 50 детей погибших участников АТО вернулись с двухнедельного отдыха в оздоровительном лагере в Болгарии, передает корреспондент УНН.

Так, полсотни детей получили бесплатный отдых в одном из оздоровительных лагерей Болгарии, который организовала для них общественная организация "Сердца Киборгов", деятельность которой направлена ​​на помощь вдовам, матерям и детям погибших воинов АТО по всей Украине.

"С детьми постоянно находились аниматоры, они постоянно проводили различные мероприятия, флешмобы, активные игры, прогулки по морю. Все вернулись загорелыми, счастливыми, отдохнувшими. Час после приезда еще прощались со слезами на глазах даже", - сообщила координатор ОО "Сердца Киборгов" Ирина Деревецкое.

Напомним, дети погибших участников АТО отправились в лагерь в Болгарию.

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