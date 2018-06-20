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Діти загиблих учасників АТО відвідали оздоровчий табір в Болгарії

Діти загиблих учасників АТО відвідали оздоровчий табір в Болгарії

Київ • УНН

 • 52592 перегляди

КИЇВ.20 червня. УНН. 50 дітей загиблих учасників АТО повернулися з двотижневого відпочинку в оздоровчому таборі в Болгарії, передає кореспондент УНН.

Так, півсотні дітей отримали безкоштовний відпочинок в одному з оздоровчих таборів Болгарії, який організувала для них громадська організація "Серця Кіборгів", діяльність якої спрямована на допомогу вдовам, матерям і дітям загиблих воїнів АТО по всій Україні.

"З дітками постійно знаходились аніматори, вони постійно проводили різні заходи, флешмоби, активні ігри, прогулянки по морю. Всі повернулись засмаглими, щасливими, відпочившими. Годину після приїзду ще прощались зі сльозами на очах навіть", - повідомила координатор ГО "Серця кіборгів" Ірина Деревецька.

Нагадаємо, діти загиблих учасників АТО вирушили у табір до Болгарії.

Українські Національні Новини

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