Дети во всем мире стали чаще болеть онкологией - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения приводит статистику, которая свидетельствует, что в последние годы увеличивается тенденция заболевания детей раком, в частности, ежегодно раком заболевают в среднем 50-200 детей из миллиона, передает УНН.
Эксперты британской благотворительной организации Children with Cancer UK с тревогой отметили, что в последние годы дети стали болеть раком чаще, чем в 1998 году.
Согласно статистике, рак, поражающий детей до 15 лет, составляет не более 5% от всех онкологических заболеваний.
Отмечается, что заболеваемость раком за это время выросла на 40%. Растет не только заболеваемость, но и смертность от рака. Основная причина этой "эпидемии" - образ жизни, считают специалисты, предполагая, что с образом жизни связано около 70% случаев детского рака. Экология не улучшается, количество автомобилей растет, дети все чаще пользуются компьютерами, планшетами и мобильными телефонами. Негативно сказывается на здоровье и употребление фаст-фуда. Дети ведут менее активный образ жизни, проводя время в интернете, общаясь с друзьями в мессенджерах и неправильно питаясь.
Не секрет, что несбалансированное питание и сидячий образ жизни могут вызвать проблемы с весом, а лишний вес, как показывают последние исследования, является причиной возникновения некоторых форм рака.
Эксперты считают, что родители должны уделять больше внимания образу жизни детей. На то, чтобы сделать его более здоровым, должны быть направлены и государственные программы.
Как сообщал УНН, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Напомним, по словам народного депутата Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.
Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.