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Діти в усьому світі почали частіше хворіти на онкологію – ВООЗ

Діти в усьому світі почали частіше хворіти на онкологію – ВООЗ

Київ • УНН

 • 9944 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я наводить статистику, яка свідчить, що в останні роки збільшується тенденція захворювання дітей на рак, зокрема,щорічно на рак хворіють в середньому 50-200 дітей з мільйона, передає УНН.

Експерти британської благодійної організації Children with Cancer UK з тривогою відзначили, що в останні роки діти стали хворіти на рак частіше, ніж у 1998 році.

Згідно зі статистикою, рак, що вражає дітей до 15 років, становить не більше 5% від усіх онкологічних захворювань.

Зазначається, що захворюваність на рак за цей час зросла на 40%. Зростає не тільки захворюваність, а й дитяча смертність від раку. Основна причина цієї “епідемії” — спосіб життя, вважають фахівці, припускаючи, що з образом життя пов’язано близько 70% випадків дитячого раку. Екологія не покращується, кількість автомобілів зростає, діти все частіше користуються комп’ютерами, планшетами та мобільними телефонами. Негативно позначається на здоров’ї і вживання фаст-фуду. Діти ведуть менш активний спосіб життя, проводячи час в інтернеті, спілкуючись з друзями в месенджерах і неправильно харчуючись.

Не секрет, що незбалансоване харчування і сидячий спосіб життя можуть викликати проблеми з вагою, а зайва вага, як показують останні дослідження, є причиною виникнення деяких форм раку.

Експерти вважають, що батьки повинні приділяти більше уваги способу життя дітей. На те, щоб зробити його більш здоровим, повинні бути спрямовані і державні програми.

Як повідомляв УНН, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Українські Національні Новини

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