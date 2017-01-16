Діти в усьому світі почали частіше хворіти на онкологію – ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я наводить статистику, яка свідчить, що в останні роки збільшується тенденція захворювання дітей на рак, зокрема,щорічно на рак хворіють в середньому 50-200 дітей з мільйона, передає УНН.
Експерти британської благодійної організації Children with Cancer UK з тривогою відзначили, що в останні роки діти стали хворіти на рак частіше, ніж у 1998 році.
Згідно зі статистикою, рак, що вражає дітей до 15 років, становить не більше 5% від усіх онкологічних захворювань.
Зазначається, що захворюваність на рак за цей час зросла на 40%. Зростає не тільки захворюваність, а й дитяча смертність від раку. Основна причина цієї “епідемії” — спосіб життя, вважають фахівці, припускаючи, що з образом життя пов’язано близько 70% випадків дитячого раку. Екологія не покращується, кількість автомобілів зростає, діти все частіше користуються комп’ютерами, планшетами та мобільними телефонами. Негативно позначається на здоров’ї і вживання фаст-фуду. Діти ведуть менш активний спосіб життя, проводячи час в інтернеті, спілкуючись з друзями в месенджерах і неправильно харчуючись.
Не секрет, що незбалансоване харчування і сидячий спосіб життя можуть викликати проблеми з вагою, а зайва вага, як показують останні дослідження, є причиною виникнення деяких форм раку.
Експерти вважають, що батьки повинні приділяти більше уваги способу життя дітей. На те, щоб зробити його більш здоровим, повинні бути спрямовані і державні програми.
Як повідомляв УНН, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.
Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.