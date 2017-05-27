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Дети, травмированы в результате столкновения поездов в Хмельницкой обл. уже вернулись к своим группам

Киев • УНН

 • 12139 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Четверо детей, получили легкие травмы в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Хмельницкой обл., были осмотрены медиками центральной больницы г.Каменец-Подольский. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь и отпустили детей из больницы. Дети отправились в гостиницу города, где находится их группа. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает УНН.

Дети, травмированы в результате столкновения поездов в Хмельницкой обл. уже вернулись к своим группам

"27 мая в 5:55 около ст.Нигин Хмельницкой обл., произошло столкновение пассажирского поезда №139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этой транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива. По предварительной информации легкие травмы получили 6 пассажиров, 4 из них дети ", - сообщили в ведомстве.

Причины инцидента выясняет комиссия в составе представителей аппарата "Укрзализныци" и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которая выехала на место происшествия. Виновники этой транспортного происшествия будут привлечены к ответственности.

Также "Укрзализныця" пообещала предоставить возможность пострадавшим детям пройти курс оздоровления в санаториях общества.

Напомним, 27 мая утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первого вагона пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подольский .

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