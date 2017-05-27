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Діти, травмовані в результаті зіткнення потягів на Хмельниччині вже повернулись до своїх груп

Київ • УНН

 • 12139 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Четверо дітей, які отримали легкі травми в результаті зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у Хмельницькій обл., були оглянуті медиками центральної лікарні м.Кам’янець-Подільський. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та відпустили дітей з лікарні. Діти відправилися до готелю міста, де зараз перебуває їхня група. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", передає УНН.

Діти, травмовані в результаті зіткнення потягів на Хмельниччині вже повернулись до своїх груп

“27 травня о 5:55 г.по ст.Нігин Хмельницької обл., сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. В результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива. За попередньою інформацією легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти”, — повідомили у відомстві.

Причини інциденту з’ясовує комісія у складі представників апарату "Укрзалізниці" та регіональної філії “Південно-Західна залізниця”, яка виїхала на місце події. Винуватці цієї транспортної події будуть притягнуті до відповідальності.

Також, "Укрзалізниця" пообіцяла надати можливість постраждалим дітям пройти курс оздоровлення в санаторіях товариства.

Нагадаємо, 27 травня сьогодні вранці на станції Нігин внаслідок зіткнення з маневровим локомотивом стався схід локомотива і першого вагона пасажирського поїзда 139 Київ — Кам’янець-Подільський.

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