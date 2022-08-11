Disney+ впервые обогнал Netflix в гонке за подписчиками

Детали

Последние данные показывают, что стриминговый гигант получил еще 14,4 миллиона подписчиков, в результате чего общее количество достигло 221,1 миллиона.

Это отбросило Netflix на второе место с 220,67 млн ​​подписчиков. Netflix при этом недавно обнаружил, что за последний квартал потерял почти миллион подписчиков.

Несмотря на рост числа подписчиков, в последнем отчете не все новости были хорошими для Disney, ведь также показали, что за последний квартал компания потеряла 1,1 миллиарда долларов.

Disney ранее объявила, что в конце этого года запустит новый стриминговый сервис с поддержкой рекламы в США.

Дополнение

Netflix при этом начал стримить еще в 2007 году, а Disney+ — только в 2019-м.

Disney+ предлагает классические фильмы Disney, а также спин-офы «Звездных войн», включая «Мандалорец» и «Оби-Ван Кеноби», а также предложения Marvel, включая «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн».

Одним из самых больших успехов Netflix на сегодня является франшиза «Очень странные дела» с Милли Бобби Браун в главной роли, сейчас транслируется четвертый сезон. «Игра в кальмары» и «Бриджертоны» также стали хитами.