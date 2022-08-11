Disney+ вперше обігнав Netflix у перегонах за передплатниками
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Стрімінгова платформа Disney+ витіснила Netflix зі його "трону", вперше набравши більше передплатників, ніж його головний суперник, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Останні дані показують, що стрімінговий гігант отримав ще 14,4 мільйона передплатників, внаслідок чого загальна кількість досягла 221,1 мільйона.
Це відкинуло Netflix на друге місце з 220,67 млн передплатників. Netflix при цьому нещодавно виявив, що за останній квартал втратив майже мільйон передплатників.
Попри зростання кількості передплатників, в останньому звіті не всі новини були добрими для Disney, адже також показали, що за останній квартал компанія втратила 1,1 мільярда доларів.
Disney раніше оголосила, що наприкінці цього року запустить новий потоковий сервіс із підтримкою реклами в США.
Доповнення
Netflix при цьому почав стрімити ще 2007 року, а Disney+ — лише 2019-го.
Disney+ пропонує класичні фільми Disney, а також спін-офи «Зоряних воєн», включаючи «Мандалорець» та «Обі-Ван Кенобі», а також пропозиції Marvel, включаючи «Міс Марвел» та «ВандаВіжен».
Одним із найбільших успіхів Netflix на сьогодні є франшиза «Дивні дива» з Міллі Боббі Браун у головній ролі, наразі транслюється четвертий сезон. «Гра в кальмара» та «Бріджертони» також стали хітами.