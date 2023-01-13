Директору Apple Тиму Куку сократили годовую зарплату более чем на 40%

Цитата

"Комитет по компенсациям сбалансировал отзывы акционеров, исключительную производительность Apple и рекомендацию г-на Кука скорректировать свою компенсацию в свете полученных отзывов", - говорится в заявлении Apple к финансовому контролю США.

Детали

Компенсационный комитет Apple присудил Тиму Куку общую "целевую компенсацию" в размере 49 миллионов долларов. В результате этого решения, у директора останутся неизменными годовая базовая зарплата на уровне 3 миллионов долларов, а также бонус в размере до 6 миллионов долларов. Разница в прибыли будет заключаться в том, как он получит акции компании.

В 2022 году Apple предоставила Куку акции на сумму 75 миллионов долларов, половину из них из-за того, что компания хорошо держалась на фондовом рынке. В этом году целевое вознаграждение по акциям было сокращено до 40 миллионов долларов, причем три четверти этой суммы зависят от эффективности акций.

Целевое вознаграждение исполнительного директора в 2022-м составляло 84 миллиона долларов, а фактическая общая зарплата - 99,4 миллиона долларов за год. Эта цифра включала 630 600 долларов на личную безопасность и 712 500 долларов за использование им частного самолета.

В прошлом году ведущая консультативная группа инвесторов призвала акционеров Apple проголосовать против заработной платы Кука, поскольку были "значительные опасения относительно масштаба пакета". Тогда они сообщили, что его зарплата в 1447 раз превышает прибыль среднестатистического работника Apple.

Дополнение

Тим Кук стал исполнительным директором Apple в августе 2011 года, всего за несколько недель до смерти соучредителя Стива Джобса. Под его руководством Apple стала первой компанией, которая достигла оценки фондового рынка в 3 триллиона долларов, а затем упала примерно до 2,1 триллиона долларов. Блокировка заводов в Китае из-за COVID-19, задержки в цепи поставок и глобальное замедление экономики помогли снизить курс акций компании более чем на 20% за последний год.

Согласно данным журнала Forbes, личное состояние Кука составляет около 1,7 миллиарда долларов.

Напомним

Apple Inc. сократила амбициозные планы автономного управления для своего будущего электромобиля и отложила целевую дату запуска автомобиля примерно на год до 2026 года.