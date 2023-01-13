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Директору Apple Тіму Куку скоротили річну зарплату на понад 40%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Виконавчому директору Apple Тіму Куку скоротили річну заробітну плату на 2023 рік більш ніж на 40%. Він особисто попросив про це після того, як зіткнувся з критикою з боку акціонерів, пише УНН з посиланням на BBC.

Директору Apple Тіму Куку скоротили річну зарплату на понад 40%

Цитата

"Комітет з компенсацій збалансував відгуки акціонерів, виняткову продуктивність Apple і рекомендацію пана Кука скоригувати свою компенсацію у світлі отриманих відгуків", - йдеться в заяві Apple до фінансового контролю США.

Деталі

Компенсаційний комітет Apple присудив Тіму Куку загальну "цільову компенсацію" у розмірі 49 мільйонів доларів. Унаслідок цього рішення, у директора залишаться незмінними річна базова зарплата на рівні 3 мільйонів доларів, а також бонус у розмірі до 6 мільйонів доларів. Різниця у прибутку полягатиме у тому, як він отримає акції компанії.

У 2022 році Apple надала Куку акції на суму 75 мільйонів доларів, половину з них через те, що компанія добре трималася на фондовому ринку. Цьогоріч цільова винагорода за акціями була скорочена до 40 мільйонів доларів, причому три чверті цієї суми залежать від ефективності акцій.

Цільова винагорода виконавчого директора у 2022-му становила 84 мільйони доларів, а фактична загальна зарплата - 99,4 мільйона доларів за рік. Ця цифра включала 630 600 доларів на особисту безпеку та 712 500 доларів за використання ним приватного літака.

Минулого року провідна консультативна група інвесторів закликала акціонерів Apple проголосувати проти заробітної плати Кука, оскільки були "значні занепокоєння щодо масштабу пакету". Тоді вони повідомили, що його зарплата в 1447 разів перевищує прибуток середньостатистичного працівника Apple.

Доповнення

Тім Кук став виконавчим директором Apple у серпні 2011 року, всього за кілька тижнів до смерті співзасновника Стіва Джобса. Під його керівництвом Apple стала першою компанією, яка досягла оцінки фондового ринку в 3 трильйони доларів, а потім впала приблизно до 2,1 трильйона доларів. Блокування заводів у Китаї через COVID-19, затримки в ланцюзі поставок і глобальне уповільнення економіки допомогли знизити курс акцій компанії більш ніж на 20% за останній рік.

Згідно з даними журналу Forbes, особисті статки Кука становлять близько 1,7 мільярда доларів. 

Нагадаємо

Apple Inc. скоротила амбітні плани автономного керування для свого майбутнього електромобіля та відклала цільову дату запуску автомобіля приблизно на рік до 2026 року.

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