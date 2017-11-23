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Директор детского лагеря в Запорожье, где летом отравились 30 детей, раскаялась и попросила амнистию

Директор детского лагеря в Запорожье, где летом отравились 30 детей, раскаялась и попросила амнистию

Киев  •  УНН

 • 11741 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бердянский горрайонный суд вынес приговор директору детского учреждения санаторного типа "Лазурный", в котором летом отравились 30 детей участников АТО с Днепропетровщины, и освободил от наказания на основании амнистии. Об этом УНН стало известно из решения суда.

Директор детского лагеря призналась, что самостоятельно внесла в акт приемки детского лагеря отдыха недостоверные сведения, чтобы выиграть тендер на предоставление услуг отдыха детям участников АТО.

Женщина свою вину признала полностью, раскаялась и попросила применить к ней амнистию.

Суд признал диреторку ДЗСТ "Лазурный" виновной и назначит ему наказание в виде штрафа в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, равной 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) гривен с лишением права занимать определенные должности - сроком на 1 (один) год .

В связи с тем, что на момент судебного заседания женщина достигла пенсионного возраста, суд освободил ее от наказания на основании амнистии.

Напомним, в конце июля, в Бердянске, в детском лагере "Лазурный" отравились более двадцати детей бойцов АТО . В Бердянской горсовете так и не смогли объяснить, как в лагерь, не имел права на прием отдыхающих попали дети.

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